J Balvin y Valentina Ferrer confirman que esperan a su primer bebé

J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron a sus millones de seguidores en el mundo al dar a conocer que se encuentran a la espera de su primer bebé. La ex Miss Argentina brindó detalles de su embarazo en una entrevista exclusiva para la revista Vogue México, una de las publicaciones más conocidas en dicho país.

En su encuentro con el citado medio, la modelo contó cómo se sintió cuando se enteró que sería madre primeriza. Además, detalló cuáles son sus impresiones al ver crecer a su futuro hijo o hija en su vientre.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, comentó, con gran entusiasmo.

J Balvin y Valentina Ferrer

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya. No estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si voy a engordar o si no voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, manifestó la modelo, en otra parte de la entrevista.

En la portada de la revista Vogue México se aprecia a J Balbin, intérprete de “Tu veneno”, abrazando tiernamente a Valentina Ferrer, quien muestra su avanzado estado de gestación ante sus millones de fans.

Posteriormente, ella compartió la publicación del medio en su Instagram, junto a un emotivo mensaje en el que expresó su gran emoción por la próxima llegada de su bebé. “Se va agrandando la familia”, fueron sus palabras.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.