Stephanie Orúe: “Antes de ser actriz, quise ser cantante”

El 2020, como a todos, también puso a prueba a Stephanie Orúe. La actriz tuvo covid, su mami atravesó un cuadro severo de salud y, en lo sentimental, se separó después de 10 años de relación. En lo profesional, fue la conductora de ‘Aprendo en casa’, hizo teatro y empezó a plasmar su gran sueño: ser cantante.

Precisamente, mientras continúa explorando y grabando, se alista para asumir un nuevo reto: ‘La voz cantante’, reality que desde el lunes 19 de abril emitirá TV Perú y donde alternará la conducción con Katy Jara y Jorge Luis Larrabure, el ‘Mago George’.

Has dicho que cantar es el sueño de tu vida.

Sí, así es. Antes de ser actriz, quería ser cantante. Que llegue ‘La voz cantante’ es un gran guiño del universo, es como que te digan: ‘Stephanie, ya abriste la puerta, así que ya estás en el camino’. Tengo que seguir por todo lo que sucedió también el año pasado, así como se movieron muchas cosas y hubo tormenta, también hubo calma. Además, esa tormenta hizo que yo pudiera desatar un impulso creativo poderoso y empecé a componer. La primera canción surgió por una situación que viví fuera de casa, de violencia de género y que luego sirvió para una campaña y eso me impulsó a seguir escribiendo y de pronto me toqué con que estaba trabajando en mi sueño de niña.

¿Cómo será la dinámica de ‘La voz cantante’?

Vamos a estar enlazados lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Es un espacio de entretenimiento blanco, es como para acompañar a los chicos después de ‘Aprendo en casa’, para relajarnos, liberarnos a través del arte y donde la protagonista será una gran ruleta. Este proyecto ha llegado como un regalito más, es como la cereza del pastel. En realidad ha sido maravilloso haber empezado en ‘Aprendo en casa’, haber aprendido tanto sobre ese escenario de la mano de Junior (Béjar), mi compañero, y de todos los estudiantes. Y ahora con esta nueva responsabilidad, este rol que además sigue siendo para los jóvenes, me reafirma que sí, que hay una misión importante también y a través del arte que es lo mío lo puedo hacer. Está muy bonito el programa.

¿Qué aprendiste de ‘Aprendo en casa’?

¡Qué no aprendí! Fue una etapa bellísima, un regalo también para mí. Me hizo conocer que la conducción también me gusta, me reafirmó que me encanta ser versátil, que no me gusta quedarme en un solo sitio, que amo actuar pero que no debo esperar que me llamen, que yo misma puedo producir como lo estoy haciendo con mi proyecto musical. Me ha reafirmado que uno nunca deja de aprender.

