Nicola Porcella y Yaco Eskenazi protagonizan emotivo encuentro en América hoy

¡Se reencontraron! A nueve años de su debut en Esto es guerra, Nicola Porcella y Yaco Eskenazi se mostraron juntos nuevamente en América hoy.

El reality se estrenó en el 2012 y ambos personajes pertenecían al equipo de los Hombres, donde Eskenazi era el capitán.

Este emotivo reencuentro que protagonizaron los modelos sucedió porque Porcella estuvo como invitado en el programa conducido por Ethel Pozo, sin imaginar que Yaco también llegaría al set.

Al verse nuevamente, los recordados ‘Capitanes’ evidenciaron su emoción y no dudaron en abrazarse brevemente. Esta es una de las pocas veces que se les ha visto juntos tras la salida de Nicola de EEG.

Asimismo, fiel a su estilo, Nicola Porcella y Yaco Eskenazi se liaron en un debate para ver quién era el mejor capitán en esos años.

“Depende de cómo lo mires, jugaba todos los juegos. Yo era un poco más estratega” , confesó el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Sin embargo, Giselo les jugó una broma y mencionó a otra persona como el mejor capitán histórico.

“Mario Hart es el mejor capitán histórico”, mencionó y desató la risa de Porcella y Eskenazi.

Yaco Eskenazi revela que se sometió a un procedimiento estético

Durante su visita a América hoy, Yaco Eskenazi reveló que se sometió a un retoque hace un tiempo.

“Ya, no es una lipo oficial. Uno se acuerda y no lo voy a negar, me hice la lipo laser. (…) Fue para la obra Full Monty, que me imagino fueron a ver, la lipo marcación”, contó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.