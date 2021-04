Melcochita y Monserrat Seminario se reinventan abriendo su propia pollería

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario emprendieron un nuevo negocio. Los esposos se reinventaron en esta pandemia del coronavirus y presentaron su nueva pollería.

En conversaciones con un medio local, el actor cómico dio detalles del restaurante que decidió abrir y que iniciará actividades el próximo 22 de abril en el distrito de Los Olivos.

Según contó, invirtió todos sus ahorros para la creación de esta empresa ante la falta de empleo. “Del arte ya no se puede vivir, más de un año sin trabajar, imagínate. Tengo familia, hijos que mantener, alquiler que pagar. Uno no vive del aire”, expresó el comediante.

Así también, habló sobre la falta de trabajo tras el cierre de eventos sociales debido a las restricciones en esta pandemia.

“Lo único que hago es ‘cachuelear’, un show por Zoom o saludos, no es lo mismo que trabajar fijo con ingreso propio. No quiero vivir de caridad, dar pena ni pedir limosna. Junté lo poco que tenía y me asocié con un amigo. Tengo fe en que nos irá bien”, agregó Melcochita en conversaciones con El Popular.

Melcochita acudió a votar a sus 85 años

El último 11 de abril se llevaron a cabo las Elecciones 2021 en todo el territorio nacional. Durante la mañana, el actor cómico participó del desayuno electoral que organizó el candidato Hernando de Soto en un restaurante de La Molina.

Tras esto, decidió ir a las urnas para votar. “ Tengo que ir a votar a pesar de mis años, tengo 85 . Tengo que ir a votar por el bienestar de nuestro país”, fueron las palabras del comediante.

