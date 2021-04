Mario Irivarren se defiende tras ser captado sin mascarilla en su local

El ex chico reality Mario Irivarren se pronunció sobre las polémicas imágenes que fueron difundidas por Rodrigo González en Instagram. En el video, él aparece sin la mascarilla para prevenir el coronavirus mientras habla con dos personas que llegaron a su local de ropa.

“¡Mario Irivarren y su compañera atienden sin mascarilla al público!”, escribió el conductor de Amor y fuego en la publicación de la red social. Esto generó una ola de críticas contra el ex participante de Esto es guerra, debido a que incumplió una de las principales medidas de bioseguridad.

Ante ello, el modelo se defendió con una contundente respuesta hacia Rodrigo González. Según su justificación, las dos personas eran integrantes de su familia y no clientes de su tienda.

“No son público, ni estaba atendiendo a nadie, son mi hermana y mi sobrina y estábamos viendo qué pijamas nos traíamos a casa. Y si bien es un espacio público, no hay nadie ajeno a mi familia cerca, y no pongo en riesgo a nadie si me retiro un momento la mascarilla”, expresó.

“Esta es la devolución de Mario Irivarren ¿te parece válida?”, señaló el presentador de Willax TV al mostrar el mensaje que recibió por parte de Mario Irivarren.

Esta no es la primera vez que el ex chico reality protagoniza una situación similar. Hace unas semanas, fue punto de críticas en las redes por hacer una fiesta e incumplir la cuarentena que impuso el Gobierno peruano. Tras el escándalo, perdió varios trabajos como su participación en Esto es guerra Puerto Rico y su faceta como locutor de la emisora Onda Cero.

