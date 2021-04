Mario Hart, quien continúa firme su matrimonio con Korina Rivadeneira, se mostró muy preocupado al dar a conocer que la modelo venezolana y su menor hija aún no pueden retornar al Perú de Brasil. El integrante de Esto es guerra comentó que espera poder reencontrarse con su familia lo antes posible.

Recordemos que el piloto peruano y la modelo viajaron a Brasil para disfrutar de vacaciones por el feriado de Semana Santa. Sin embargo, el cierre de fronteras, debido al aumento de casos de contagios de coronavirus en los países de la región, complicó sus planes.

En una entrevista para América espectáculos, Mario Hart explicó por qué Korina Rivadeneira y su hija se han visto impedidas de regresar al país .

“La extraño muchísimo, les digo cuándo van a volver. Pero no pueden volver porque todavía no hay vuelos directos de Brasil. Chile sigue con la frontera cerrada, que es el único país por donde pueden hacer escala porque Larita solo ha viajado con DNI”, declaró el chico reality.

“Está complicada la situación, pero mientras ellas lo estén pasando bien, las veo disfrutando y felices, yo estoy feliz por ellas”, agregó. Además, mencionó que espera ampliar la familia y tener un segundo bebé con la modelo.

Por su parte, Korina Rivadeneira aún no se ha pronunciado al respecto. A través de sus historias de Instagram, solo ha compartido los momentos que pasa junto a su pequeña hija en las orillas del mar.

Korina Rivadeneira niega ruptura con Mario Hart

La modelo venezolana Korina Rivadeneira descartó haber puesto fin a su relación con Mario Hart, pero aclaró que el vínculo entre ambos ha ido cambiando a raíz de la llegada de su primogénita.

“Estamos un poco fríos porque la bebé duerme entre nosotros, la quiero cuidar a mil por ciento. Si la dejo sola en el cuarto me muero de miedo, no sé qué puede pasar con las sábanas. Los titulares van a ser alarmantes, pero no es así, no estamos separados”, comentó la exchica reality durante un enlace con América hoy.

