Katy Jara sufre de secuelas tras superar la COVID-19: “Debo seguir terapia”

La cantante de cumbia Katy Jara reveló que ha superado la COVID-19, enfermedad que contrajo junto a su esposo Marvin Bancayán a inicios de abril.

Sin embargo, la artista peruana aseguró que sufre de las secuelas del coronavirus, motivo por el cual se someterá a una terapia de recuperación. Entre los síntomas que aún presenta están: dolor en el pecho, tos y problemas de respiración.

“La enfermera que me ha venido atendiendo a diario me ha dicho que irá desapareciendo poco a poco, pero debo seguir una terapia”, declaró la también conductora de TV para Trome.

Contó que vivió momentos de preocupación debido a que la COVID-19 afectó en mayor grado a su esposo Marvin Bancayán . “Tuve temor por la salud de mi esposo porque su saturación bajó muchísimo y su ritmo cardíaco se disparó, fueron unos días de incertidumbre. Toda la atención médica fue en casa, le cambiaron los medicamentos y ahora se encuentra mejor. Nosotros vamos a permanecer en casa hasta recuperarnos”, mencionó.

Cabe precisar que Katy Jara y Marvin Bancayán se contagiaron de coronavirus en 2020. En ese entonces, cumplieron con la cuarentena y se recuperaron normalmente.

Pero en 2021 volvieron a dar positivo a la prueba de COVID-19. Todo indicaría que la pareja presentó un caso de reinfección luego de realizar actividades proselitistas en Piura.

Katy Jara cuenta su experiencia con la COVID-19

A través de su cuenta de Facebook, Katy Jara confirmó que superó la COVID-19 y compartió parte de su experiencia sobre la enfermedad.

“He pasado varios días complicados porque me contagie de este virus, que nos viene aquejando en todo el país. Han sido días muy difíciles, tristes y angustiantes, yo iba mejorando, pero mi esposo se complicaba más y debíamos estar aislados uno del otro para evitar la sobrecarga viral. Me dolía no poder abrazar a mi niña, que gracias a Dios, no se contagió”, escribió la cantante.

La cantante se pronunció tras superar la COVID-19. Foto: captura Facebook

“Hoy puedo decir con mucho regocijo, que hemos vencido esta enfermedad, tanto mi esposo como yo... Me queda muchas lecciones de esta experiencia y de hecho mi vida ha cambiado en varios aspectos”, agregó.

