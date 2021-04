Janet Barboza feliz por su papel en El artista del año con Gisela Valcárcel

El artista del año 2021 regresa con una nueva temporada y bajo la conducción de Gisela Valcárcel. Este lunes se estrenó el primer video promocional que revela quienes serán las figuras del espectáculo que estarán presentes en el programa concurso.

Una de las sorpresas fue la presencia de Janet Barboza. Ella se mostró feliz por ser parte del proyecto televisivo y expresó sus ansias de entregar lo mejor en el escenario para demostrar su talento en el canto y baile.

“Estoy renovadísima, he estado practicando y haciendo gárgaras de agua con sal para cuidar mi voz. Esperando que me convoquen. En principio ya estoy en la promoción, estoy dispuesta a dar pelea, como tiene que ser”, indicó la conductora del magazine América hoy.

Expresó también que su compañero Edson Dávila no fue contratado para esta temporada de El artista del año 2021. “Era Giselo, pero ya no va más. No lo han convocado en esta temporada porque no se requería, era como que ya quemó el personaje”, sostuvo.

Janet Barboza y Gisela Valcárcel se reencontraron durante las grabaciones del video promocional para El artista del año . Ambas han mantenido rencillas en el pasado, pero ahora tienen un trato cordial. Incluso, en algunas ocasiones, Barboza ha defendido a Valcárcel de comentarios contra su persona.

Janet Barboza reveló que Gisela Valcárcel pidió que cancelen La movida de los sábados

Durante la emisión del desaparecido programa Válgame, en 2019, Janet Barboza contó que se enteró que Gisela Valcárcel había pedido que cancelen su programa La movida de los sábados.

“Para muchas personas, no voy a tapar el sol con un dedo, hubo muchas rencillas con la señora Gisela Valcárcel. Muchas de las personas de su entorno salieron a atacarme ferozmente. A mí no me consta, pero hubo directivos que me dijeron eso, tengo que reconocerlo, que Gisela había hablado con algún directivo para que saquen mi programa porque yo era muy molesta en el canal”, aseveró.

