Tula Rodríguez tras sufrir coronavirus: No he recuperado el olfato al 100%

Tula Rodríguez, quien días atrás afrontó la muerte de su madre a causa del coronavirus, se pronunció mediante su Instagram oficial para dar a conocer cuál es la secuela que le ha quedado tras haberse contagiado de la COVID-19. La presentadora de En boca de todos indicó que aún no ha logrado recuperar por completo el sentido del olfato.

Durante una rueda de preguntas y respuestas con sus seguidores, la figura de América TV mencionó sobre su estado de salud “Sí, me quedó una secuela. Te cuento que yo hasta ahora no he podido recuperar el olfato al 100%, debe estar al 50%. Cuando cocino lo hago a ciegas y el olfato no lo tengo al 100%, esa es mi secuela hasta ahora”.

En otro momento, Tula Rodríguez, quien ya retomó la conducción de En boca de todos, también habló sobre cómo logra sobrellevar la partida de su progenitora. “Cuando tienes a Dios en tu vida y tienes la convicción de que hay vida eterna y de que los que más amas están gozando la presencia de él, ¿qué mejor regalo que ese?”, expresó.

Tula Rodríguez sobre contagio de coronavirus: No fue por ir de juerga

La conductora de televisión Tula Rodríguez señaló que se contagió de coronavirus por ir a trabajar y no por participar en reuniones sociales, tras expresar su indignación por aquellas personas que infringen las normas de bioseguridad pese al constante incremento de contagios por la COVID-19.

“Yo me he contagiado saliendo de mi trabajo a mi casa, de mí pueden decir lo que quieran, pero no me han visto nunca en juergas, me refiero desde lo que pasó con mi esposo”, aseveró.

Tula Rodríguez aseguró que contrajo la COVID-19 por ir a trabajar y lamentó que otras personas salgan innecesariamente. Foto: Tula Rodríguez / Instagram

