Selena Gómez y Jennifer López se unen en campaña por vacunación igualitaria

Selena Gómez y Jennifer López juntarán sus voces en VAX LIVE, espectáculo que se realizará el próximo 8 de mayo como parte de una campaña para promover la vacunación igualitaria contra la COVID-19.

Las estrellas musicales cantarán en este show especial para TV y streaming que lleva el lema de “el concierto para reunificar al mundo”, El reguetonero J Balbin también se suma a esta causa social.

Global Citizen es la entidad benéfica que está detrás del evento y que tendrá a la intérprete de “Lose you to love me” como presentadora.

VAX LIVE se grabará en el estadio SoFi, ubicado en la ciudad de Los Ángeles. El 8 de mayo se emitirá en diferido en las principales plataformas de streaming como YouTube y por las cadenas de televisión ABC, CBS y FOX.

¿Selena Gómez se retiraría de la música?

En entrevista con la revista Vogue, Selena Gómez habló de cómo le afectaron las críticas tras el lanzamiento de su último álbum. En la charla, se refirió a un retiro permanente de la música.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como ‘¿Cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?’, ‘Lose you to love me’ sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas, todavía no era suficiente”, dijo la cantante.

