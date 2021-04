Meghan Markle no acompañó al príncipe Harry para funeral de su abuelo

Luego del deceso del príncipe Felipe hace pocos días, las miradas se han centrado en la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle en el funeral del esposo de la reina Isabel II. Aunque el conde de Sussex confirmó su vuelo a Reino Unido para estar junto a su familia, no se sabía a ciencia cierta si viajaría con su esposa.

Según han confirmado distintos medios, Harry ya está en tierras europeas cumpliendo cuarentena obligatoria en la casa que ocupaba antes de mudarse a Norteamérica. Sin embargo, se ha anunciado que el príncipe se encuentra hospedado sin la compañía de Meghan.

Son los amigos más cercanos de la actriz quienes han explicado sus razones para permanecer en California. Según las fuentes, Markle ”no quiere ser el centro de atención” durante el funeral del príncipe Felipe.

Las especulaciones también iban respecto al estado de gestación de la artista estadounidense. Debido a su embarazo, se tenía la teoría de que la actriz no podría viajar junto con Harry, para no poder en peligro su estado. Los amigos de Markle han confirmado que su médico le ha recomendado no viajar por el momento.

Las fuentes también afirman que no existió ninguna enemistad entre los duques de Sussex y el príncipe Felipe. Prueba de ello es que la actriz ha expresado su pena al no poder viajar con su esposo para despedirlo.

Además, Meghan ha confesado a sus amigos que este es el mejor momento para afianzar los lazos familiares entre Harry, su hermano y su padre, y que no es necesario que ella esté ahí para que eso suceda. Al contrario, la presencia de la actriz podría generar polémicas innecesarias en un momento tan triste e importante para la familia real.

