Mauri Stern tras presentación de ‘Menudo’ en Yo soy: Me emociona tenerlos

Este lunes 12 de abril se dio inicio a la temporada número 30 de Yo soy, y entre las grandes sorpresas estuvo ‘Menudo’, que deslumbró con su presentación en la que interpretaron el emblemático tema “Claridad”.

Los imitadores de esta versión de ‘Menudo, el reencuentro’ aseguraron en el backstage que han tenido una ardua preparación para lograr perfeccionar su coreografía.

Si bien los participantes lograron una buena performance en su primer show, el jurado les dijo que todavía tienen que seguir trabajando más en su imitación para que logren ganar peso en el escenario.

“Me emociona, a todo el jurado nos emociona tener a ‘Menudo’, entonces, hay cosas que veo bien pero hay muchas cosas que tienen que llegar a un nivel muy rápido, mucho mejor. La parte vocal me gustó, no está mal, pero aquí el reto más grande es los artistas que cada uno de ellos tiene que llegar a ser ”, empezó diciendo Mauri Stern.

“Lo que pasa aquí es que estamos desbalanceados y, si no se apuran, se los va a llevar a los cinco en tren de Yo soy”, agregó.

“A pesar de haber una uniformidad en la versión original, ustedes también pueden reinventarse dentro de lo que es el formato. (...) Reinventen a Menudo”, sostuvo Ángel López.

Finalmente, ‘Menudo’ se salvó de la sentencia y podrá seguir en carrera.

