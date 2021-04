Maluma anuncia que recibió la vacuna contra la COVID-19

Maluma, el reconocido cantante de género urbano e intérprete de hits como “Hawái” y “Agua de Jamaica”, se vacunó contra la COVID-19, así lo expresó en su cuenta de Instagram. El artista se suma a la lista de famosos que recibieron la primera dosis y lo difundieron en sus redes sociales.

En ese sentido, personajes como Mariah Carey y Hugh Jackman también mostraron tal proceso en sus plataformas y animaron a sus seguidores a hacer lo mismo. El ‘Pretty boy’ compartió con sus fans que ya está protegido contra el peligroso virus: “Vacuna lista”, escribió en la publicación.

El cantante colombiano anunció que se vacunó contra la COVID-19. Foto: Maluma/Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Maluma se ve sonriente frente a su espejo y en uno de sus brazos muestra un pequeño parche. El post cuenta con más de 800.000 ‘me gusta’ y supera los 5.000 comentarios.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Siempre sano, nunca insano”, “Con motivaciones como esta, yo sí me vacuno”, “Ya quiero que me vacunen para poder ir a tu concierto”, le escribieron algunos de sus millones de seguidores.

Ante el importante anuncio, aprovechó dicha publicación para recordarles a sus fans que este 2021 regresa a los escenarios. En el post también detalló: “Ya viene Papi Juancho Maluma World Tour, compra tus boletos”.