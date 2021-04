Magaly Medina se pronuncia tras condena por difamación a Nicola Porcella

al Magaly Medina, quien fue condenada a un año de prisión suspendida por el juicio de difamación con Nicola Porcella, se manifestó públicamente para expresar su rechazo ante la decisión que se tomó en primera instancia en el Décimo Primer Juzgado Penal de Lima.

Según la conductora, las palabras que emitió sobre el exintegrante de Esto es guerra durante su programa Magaly TV, la firme no representan un hecho difamatorio, debido a que el contexto en el que lo dijo fue meramente sarcástico.

“Algunas personas no entienden el nivel de sarcasmo que tengo en mi programa y que soy una crítica de televisión. Tienen que aprender a diferenciar, yo no me estoy peleando con él (Nicola Porcella), estoy criticando su actitud, y en ese caso, cuando dije ‘basura’ fui sarcástica porque comparé que él estaba sacando la basura e hice una broma bastante irónica”, señaló la figura de ATV en declaraciones a Trome.

“Hay que comprender el contexto de cómo está dicho, por eso suponemos que en una segunda instancia los jueces se lo toman con mucha más calma, y en eso estamos. Nosotros no creemos que haya ahí difamación para nada”, agregó la presentadora.

Por otro lado, al enterarse que Nicola Porcella dijo que no desea obtener dinero ni verla en la cárcel, Magaly Medina acotó que “siempre hay que ser consecuentes con lo que uno piensa”.

El lunes 12 de abril, durante la transmisión de Amor y fuego, Rodrigo González detalló cuál fue la sentencia que se le otorgó a Magaly Medina por difamación a Nicola Porcella.

“Nicola Porcella, en primera instancia, ha ganado el juicio por difamación a Magaly. La reparación civil sería de S/ 25.000 y un año de prisión suspendida. Es decir, tendría que ir a firmar si quisiera abandonar el país”, precisó.

