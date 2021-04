Gian Piero Díaz regresó a Esto es guerra tras una semana de ausencia

Gian Piero Díaz regresa a Esto es guerra para conducir al lado de Johanna San Miguel. El actor estuvo ausente desde el 5 de abril, lo que sorprendió a todos sus seguidores y a los participantes.

El actor ingresó bailando al set y su compañera no dudo en decirle lo mucho que lo extrañó. Además, a modo de broma, le ‘reclamó' que le haya escrito a Pia Copello antes que a ella. Este le dedicó la canción “Hipocresía”, en referencia a la amistad que mantuvieron ambas, ya que consideró que él no hacía falta.

Los competidores del reality también expresaron su alegría por el regreso de Gian Piero Díaz. Rosangela Espinoza dijo respecto a su retorno: “Me emociona bastante porque ahora sí estamos completos”.

El día de su ausencia, la noticia del tribunal sorprendió mucho más porque hallaron a un nuevo conductor de manera rápida. Fue así que anunciaron a Maria Pia Copello.

Sin embargo, los seguidores del también actor se pronunciaron por redes sociales. “Piero, sin ti EEG no será lo mismo”, “Piero, ¿por qué te fuiste de EEG?”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Días después, el programa declaró que durante la temporada se experimentarían cambios en la conducción. La voz del tribunal enfatizó: “Yo fui muy claro la última vez y habrían cambios. En nueve años de programa, usted no me conoce aún. Señorita Johanna, el día de hoy conocerá a su nueva dupla y ojalá le gusta. No quiero malas caras”.