El ‘Papi’ Pastrana triunfa en el mundo de la actuación en Estados Unidos

El bailarín Eduardo Pastrana, más conocido por los peruanos como el ‘Papi’, está triunfando en el mundo actoral. En sus inicios, cautivó con sus pasos de baile en El gran show, ahora se destaca por sus papeles protagónicos en novelas de Telemundo.

En el programa En boca de todos, los conductores resaltaron su trabajo y su éxito. Pastrana, quien hace más de ocho años estuvo en el Perú y desde hace tres radica en Miami, contó detalles sobre su adaptación. “Cuando salí de Cuba y empecé en Perú fue dificilísimo, lo mismo me pasó cuando llegué a Estados Unidos fue complicado”, sostuvo el también actor.

Asimismo, Pastrana salió en diversos videoclips musicales, entre los que destaca uno de Elvis Crespo. También, participó en la reconocida serie de Netflix 100 días para enamorarnos. Ahí realizó el papel de un productor musical que vivía en Miami.

“Para mí, todo fue mágico, aprendí de todos ellos. Eran personas que yo veía como algo inalcanzable y estar trabajando con ellos es un gran logro para mí. Me tocó esforzarme mucho y trabajar el acento”, expresó.

Ahora, el ex combatiente se encuentra grabando la serie Armas de mujer, en la que participa la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo. Dicha producción será dirigida por los mismos que hicieron la famosa novela La reina del sur. Ante ello, Pastrana dijo: “Estoy trabajando en una producción súper importantísima, con personas increíbles, pero no puedo hablar más por un tema de confidencialidad y me puedo meter en problemas”.