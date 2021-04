Clavito y su chela da la bienvenida a su segunda hija con Andrea Fonseca

Robert Muñoz, conocido por ser la figura principal del grupo musical de cumbia Clavito y su chela, y su novia Andrea Fonseca le dieron la bienvenida a su segunda hija en Estados Unidos, el lunes 12 de abril al promediar las 9.00 a. m. Así lo confirmó la bailarina mediante algunas imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

La joven pareja del cantante compartió con todos sus seguidores en redes sociales una fotografía de la recién nacida junto a un emoticón de corazón. “Ya nació Kylie Lauren. Gracias a Dios fue parto natural”, detalló en la publicación en sus historias.

Hija de Clavito y su chela y Andrea Fonseca. Foto: Andrea Fonseca/ Instagram

Además, la bailarina también posteó en su Instagram una instantánea de la partida de nacimiento de la hija que tuvo con el líder de Clavito y su chela, a través de cual se daban detalles de cómo fue su llegada al mundo.

Andrea Fonseca anuncia el nacimiento de su hija con Robert Muñoz. Foto: Andrea Fonseca/ Instagram

Robert Muñoz y Andrea Fonseca residen en Estados Unidos. La pareja permanece en dicho país desde que inicio la pandemia del coronavirus en Perú.

Clavito y su chela se vacuna contra la COVID-19

A fines de marzo de este año, el cantante Robert Muñoz, líder del grupo Clavito y su chela, se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y me siento mucho más tranquilo, pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero cada día me siento mejor de salud”, comentó al diario Trome.

