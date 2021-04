Angie Jibaja sobre sentencia a su agresor: “Me parece justo”

La exmodelo Angie Jibaja reapareció ante las pantallas de televisión para dar a conocer su postura frente a la reciente sentencia penal que se le ha dispuesto a Ricardo Márquez por tentativa de feminicidio.

Durante su presencia en el programa Magaly tv, la firme, la exmodelo declaró que respeta la decisión de las autoridades. “Me parece justo que esté detenido”, sostuvo ante las cámaras del programa de Magaly Medina.

Sin embargo, también expresó que hubiera preferido que Márquez cumpla su condena fuera de la cárcel debido a su avanzada edad. “Me hubiera gustado que él la pague en algún centro psiquiátrico o un asilo”, añadió, pero aseguró casi de inmediato que ello no significa que estuviera justificando el atentado que sufrió por parte de él.

Medina y Jibaja también conversaron sobre el problema de adicción a drogas que ha perjudicado constantemente la vida personal y profesional de la exmodelo.

“Salir de las drogas o salir de una depresión es completamente difícil. Yo ahora estoy en un momento de mi vida en el que puedo agradecerle a Dios porque he salido. No te voy ha mentir he tenido recaídas, para mí estar lejos de mis hijos todavía es algo que me afecta demasiado”, acotó Angie.

La también actriz aprovechó las cámaras para anunciar a los televidentes que se encuentra iniciando un proyecto de venta de productos de belleza. Aseguró que mantenerse centrada en su trabajo es lo que la está ayudando a superar sus problemas de adicción y depresión.