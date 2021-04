Andy V y Vicky Torero fueron captados incumpliendo la Ley seca

Andy V y Vicky Torero, conocidos personajes de la farándula peruana, fueron grabados animando un evento público con bebidas alcohólicas en plena Ley seca por las Elecciones 2021.

El programa Magaly TV, la firme difundió el último lunes las imágenes que fueron captadas el pasado sábado 10 de abril.

Según se aprecia en el video, el polémico personaje y la joven bailarina se encontraban afuera de la barbería con cerveza en mano.

Incluso, al pasar un patrullero de la Policía, ellos y el grupo que los acompañaban se escondían para no ser vistos con la bebida alcohólica.

Esta medida presente en la Ley Orgánica de Elecciones indica que “desde cuarenta y ocho horas antes de las 00 horas del día de la votación, hasta las 12.00 horas del día siguiente a las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos dedicados a dicho expendio”.

Vicky Torero se pronuncia tras el hecho

La producción del programa se comunicó con Vicky Torero para que dé sus descargos ante la falta. Según lo mencionado, quiso excusarse por lo ocurrido.

“Claro, Ley seca, pero un vaso no es emborracharse. Sé que está prohibido y todo eso, pero siempre con las mascarillas, y yo con Andy estábamos trabajando. Si me hubiera emborrachado y todo eso, sí sería un mea culpa, pero recibir un vaso de la barbería que me invitó, no”, manifestó la bailarina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.