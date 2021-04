Yo soy: ‘Marilyn Manson’ se pronuncia sobre gesto obsceno en el programa

El imitador de Marilyn Manson se manifestó sobre la polémica que se originó luego de que hiciera un gesto obsceno el último sábado en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. A pesar de las fuertes críticas que recibió en redes sociales, Mike Bravo aseguró que solo se mantuvo en personaje.

“Eso lo hago en todas las presentaciones. Justo me dieron el micrófono y, como ya me iba, se me resbalaba”, señaló. ”Este personaje me da la oportunidad de poner a prueba la idiosincrasia, la forma de pensar, la conciencia de la gente. Pónganse a pensar que, de repente, de tanto morbo que está en la TV, su mente está carcomida”, aseveró en el backstage del programa conducido por Giovanna Valcárcel.

Marilyn Manson respondió sobre la polémica generada con la producción de Yo soy. Foto: Club de fans / Mike Bravo Instagram

’Marilyn Manson’, ganador de Yo soy, grandes batallas 2021 indicó, además, que ”La gente es libre de opinar y cada uno con su formación. Es el estilo del personaje, el personaje lo hace todo el tiempo”.

Yo soy: Gaona en contra de actitud de ’Marilyn Manson’

José Gaona lamentó la actitud del imitador de Marilyn Manson durante los ensayos de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Según el cantante de rock, su compañero no mostró profesionalismo al momento de preparar la puesta en escena que presentaron el sábado 10 de abril.

“Parecía un niño de 5 años, ya muy engreído. Estoy dando todo de mí en el escenario, tratando de cantar, hacer armonías y todo lo posible para que todo quede chévere. Me late que su personalidad no la ha desarrollado tan bien, ya me siento incómodo (...). He trabajado con muchos profesionales y ninguno me demuestra esa actitud”, acotó el ganador de Los 4 finalistas.

