Tula Rodríguez recuerda su contagio de COVID-19: No fue por irme de juerga

Tula Rodríguez se mostró preocupada por las altas cifras de contagios y muertes a causa del coronavirus en el país. La presentadora de En boca de todos también habló sobre su propia experiencia con la enfermedad y aseguró que se contagió por salir de su hogar a trabajar.

“No voy a hablar de nadie en especial. Pero no me cabe en la cabeza, en este momento, hacer una fiesta o irme a una reunión. Yo entiendo las necesidades porque todos las tenemos, pero si te dicen que no salgas, no salgas”, comentó para Trome.

“Yo me he contagiado saliendo de mi trabajo a mi casa, de mí pueden decir lo que quieran, pero no me han visto nunca en juergas, me refiero desde lo que pasó con mi esposo”, añadió.

La empresaria aseguró no entender “el afán y la desesperación” de algunos ciudadanos que no respetan las medidas de seguridad y continúan organizando reuniones en medio de la pandemia. “Yo también extraño una reunión, conversar con mis amigas, pero todos tenemos que alinearnos a lo que hoy se vive. Luego nos estamos quejando y me ha pasado, que no hay camas, no hay pues”, continuó la figura de América TV.

En otro momento, Tula Rodríguez señaló que entiende a quienes se ven en la necesidad de salir de sus hogares para trabajar, mas no a quienes lo hacen por otros motivos.

Tula Rodríguez padece de insomnio tras el fallecimiento de su madre

Tula Rodríguez admitió que padece de insomnio debido a su proceso de recuperación por la muerte de su madre, quien perdió la vida el 28 de marzo a causa de la COVID-19. Por medio de Instagram, la conductora contó que usa algunos consejos de sus fans para poder conciliar el sueño.

“Sigo con las ojeras, sí, pésima noche. Ahora sí aplico varios secretitos que me han enviado (...) Me han recomendado un montón de recetas caseras para conciliar al sueño, la verdad es que estoy con maquillaje, con filtro y aun así se tengo las ojeras”, comentó en su red social.

