Ricardo Morán aplaude labor de miembros de mesa voluntarios: Me ha conmovido

Ricardo Morán contó la experiencia que vivió durante las Elecciones Generales 2021. El productor de televisión expresó su emoción al hablar de los miembros de mesa voluntarios y su importante labor en la contienda electoral.

La figura de Latina relató en Instagram lo que observó al llegar a su local de votación. Manifestó que los encargados de abrir la mesa no habían asistido y que, en su lugar, había jóvenes que decidieron cumplir con dicha labor.

“Acabo de votar, me toca en el grupo de 5 a 6. He votado rapidísimo, todo muy organizado, sin cola. Pero lo más emocionante es que, cuando terminé de votar, pregunté a tres chicos muy jóvenes si eran los miembros de mesa o suplentes. Me dijeron que no, que ante la ausencia, ellos se habían ofrecido a poner la mesa”, narró.

Ricardo Morán expresó su alegría y orgullo al ser testigo del compromiso de muchos peruanos voluntarios al contribuir con el desarrollo de las elecciones: “Me ha conmovido, me ha emocionado un montón, me ha dado esperanza. Al margen de quién gane, hay gente buena, hay gente joven y bacán”.

Ricardo Morán votará por Verónika Mendoza en las elecciones 2021

El productor de televisión reveló días atrás su opción presidencial para las Elecciones Generales 2021. A través de redes sociales, expuso las razones por las que votará por Verónika Mendoza y aconsejó a sus millones de seguidores informarse antes de elegir un candidato.

“No tengo ningún problema con que estén en desacuerdo conmigo, pero no estoy eligiendo el mal menor, estoy votando por alguien (Verónika Mendoza) que creo va a traer igualdad de oportunidades. Como padre, quiero que mis hijos tengan acceso a salud y educación publica de calidad”, dijo por medio de un video en su cuenta de YouTube.

Ricardo Morán apoya la candidatura presidencial de Verónika Mendoza. Foto: Difusión/ Verónika Mendoza/ Instagram

