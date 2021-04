Nicola Porcella por su hermano miembro de mesa: A rezar que no se contagie

Nicola Porcella se mostró muy preocupado de que su hermano, quien se ofreció como miembro de mesa voluntario en las Elecciones Generales 2021, haya podido contraer la COVID-19. A través de su Instagram oficial, el exintegrante de Esto es guerra comentó que se deberían haber postergado las comicios electorales que se llevaron a cabo el domingo 11 de abril con el fin de evitar más contagios ocasionados por el SARS-CoV-2.

“Mi hermano se quedó como miembro de mesa de forma voluntaria para poder auxiliar a todos los adultos mayores que están esperando”, señaló.

“Hubieran aplazado estas elecciones, ahora nos toca rezar para que no se contagie para no volver a vivir lo que estamos pasando con mi papá”, añadió el modelo, quien planea contribuir a la creación de una planta de oxígeno gratuita.

Nicola Porcella

El último 24 de marzo, Nicola Porcella había revelado que su padre se encontraba luchando contra la COVID-19. Luego de unos días, el chico reality informó que su progenitor, quien logró conseguir una cama UCI, había presentado una mejoría, aunque, lamentablemente, éste sufrió una recaída y tuvo que volver a ser intubado.

Nicola Porcella colaborará en construcción de planta de oxígeno

El 10 de abril, mediante sus historias en Instagram, el modelo Nicola Porcella comunicó que se sumará un proyecto para la construcción de una planta gratuita de oxígeno.

“Me he unido a Casa Huaycos y a Respira Lurín que van a hacer una Teletón para recaudar para una planta de oxígeno totalmente gratis. Espero que puedan colaborar, este granito de arena va a servir de mucho. No saben lo difícil que es ver a un familiar en UCI y no se lo deseo a nadie. ¡Vamos a salir de esta!”,

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.