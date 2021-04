Michelle Soifer despide a sus hermanos que radicarán en Estados Unidos

La cantante y ex chica reality Michelle Soifer publicó en Instagram una noticia triste, ya que sus hermanos menores Mark y Erick se fueron del país de manera definitiva para radicar en Estados Unidos.

En varias de sus historias en Instagram se ve cómo los hermanos Soifer se despiden entre lagrimas en el aeropuerto Jorge Chavez. Asimismo, Michelle mostró su tristeza en su último post, donde les dedica tiernas palabras.

La cantante Michelle Soifer se muestra triste en sus redes sociales tras despedida de su hermano. Foto: Instagram Michelle Soifer

“Tengo a mis dos amores. Dicen que quedan pocos caballeros, que ya no hay como los de antes. Pero déjenme decirles que yo tengo a los mejores. Hoy por cosas del destino nos tocó alejarnos por un tiempo, porque llegó el momento, vuelen y salgan del nido. Me dejan con solo la mitad de mi corazón. Pero así es el amor, no es egoísta, la gente se sorprende del nivel de unión que tengo con mi familia, y es porque es lo único que tengo !Y son míos !”, dijo.

Michelle le expresó su amor a cada uno de sus hermanos. Primero a Mark, el mayor de ambos: “Es un noble, inteligente y algunos saben que canta como los ángeles. Mi orgullo y con un carácter de león, pero un corazón dulce”.

Por otro lado, la artista recuerda que una vez le hicieron un chisme mal intencionado en el que decían que Erick era su hijo. Ante eso expresó: “Eres el más chiquito de todos, pero a la vez el más responsable. Recuerdo que una vez salió un chisme mal intencionado, pero sabes una cosa, daría hasta lo que no tengo para poder tener un hijo como tú”.