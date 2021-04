Manuela Camacho sufre acoso sexual durante en vivo por Instagram

Manuela Camacho fue víctima de acoso sexual durante una transmisión en vivo por Instagram que realizó el domingo 11 de abril para informar sobre todos los acontecimientos relacionados a las Elecciones Generales 2021. A raíz de lo sucedido, la periodista de Dilo fuerte decidió cortar momentáneamente el enlace con sus seguidores.

Luego de algunos segundos, la exintegrante de La banda del chino se volvió a conectar con su público y expresó su indignación por el deplorable acto del inescrupuloso sujeto.

“Tuve que cortar la transmisión porque nos tocó un ‘creativísimo’ seguidor que decidió mastur*** en vivo, estamos abriendo los enlaces creyendo que las personas están interesadas en denunciar” aseveró la joven. “Eso de mastur*** en un video en vivo es tan ridículo. No voy a aceptar el enlace de ningún hombre”, añadió, completamente indignada en su Instagram.

Manuela Camacho denuncia falta de miembros de mesa en elecciones 2021

A través de su Instagram oficial, la periodista Manuela Camacho dio a conocer que diversas mesas de sufragio no fueron instaladas a tiempo para las Elecciones Generales 2021.

“Estoy en shock y realmente preocupada por cómo se va va a desarrollar esta coyuntura de elecciones que estamos viviendo. Además, porque el panorama es preocupante, siendo las 10 a. m. hay mesas en toda la ciudad que todavía no se han abierto. Yo acabo de transmitir desde la Universidad Champagnat y no han venido los miembros de mesa, no se han presentado los suplentes”, indicó.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley n.º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.

