Daniel Lazo dedica mensaje a su padre con COVID-19: “Gracias por resistir”

El cantautor peruano Daniel Lazo dedicó un emotivo mensaje a su padre Luis Lazo, quien aún se encuentra internado por COVID-19 en un hospital de Ayacucho.

El artista se pronunció a través de Instagram con una publicación dirigida a su progenitor. Le prometió que cuando se recupere de la enfermedad, él y su familia disfrutarán de un paseo en el mar. Además, le agradeció por demostrar su fortaleza durante el tratamiento.

“Cuando acabe el infierno, iremos a pescar hasta el fin del mundo junto a toda la familia. ¡Gracias por resistir!”, escribió el intérprete de “Si no es contigo” en el post, donde colocó fotografías que muestran a su padre dentro de una embarcación.

Daniel Lazo dedicó un sentido mensaje a su padre. Foto: captura Instagram

El 28 de marzo Daniel Lazo pidió ayuda para conseguir un ventilador mecánico para su progenitor debido a que su estado de salud era bastante crítico.

El cantante denunció que en Huamanga, Ayacucho, “hay centros de salud del Minsa que tienen respiradores sin usar porque no cuentan con unidades especializadas”.

“Mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro. Es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado. No puedo hacerlo. No se trata solo del señor Luis Lazo. Se trata de que toda una nación está muriendo porque nuestra burocracia y nuestra poca empatía nos está matando”, escribió el joven artista, en ese entonces.

