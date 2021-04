Yaco Eskenazi sobre embarazo de Natalie Vértiz: “Es una belleza de mamá”

Yaco Eskenazi vive la espera de su segundo hijo con mucha emoción, pues su esposa Natalie Vértiz se encuentra en su quinto mes de embarazo. El veterano ‘guerrero’ llenó de elogios a la modelo y aseguró que ella y su hijos son “todo para él”.

“Gracias a Dios todo bien, contentos, viendo la evolución de la pancita. Natalie es una belleza como mamá, enamorándome cada día de ella, cómo nos trae ilusión y vida, muy contento viviendo una etapa muy bonita. Natalie y mis hijos son todo para mí”, comentó en conversaciones con El Popular.

El chico reality contó que aún no han definido el nombre para su segundo engreído y descartó ponerle el suyo. “Que tenga su propia historia o camino, en eso estamos de acuerdo con Natalie, no queremos que se llame Yaco”, precisó.

El famoso de 41 años también habló sobre las posibilidades de tener un matrimonio religioso con su esposa. “Eso está allí, no lo estamos planeando, no me está comiendo la cabeza. Si en algún momento nos provoca por qué no, si somos una pareja que se ama y quiere estar siempre juntos”, señaló.

Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi

Para Yaco Eskenazi, el nacimiento de su bebé no será motivo de distanciamiento con Natalie Vértiz, a diferencia de Mario Hart y Korina Rivadeneira, quienes manifestaron que hubo un “enfriamiento” en su relación a partir de la llegada de su pequeña.

“Como toda pareja hemos tenido momentos bonitos y no tan bonitos pero todo bien. Lo que les está pasando a ellos es parte de una relación, traer a un hijo te cambia tu manera de ser y ver las cosas”, sentenció.

