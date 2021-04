Raúl Romero se ofreció para ser miembro de mesa: “¡Que viva el Perú!”

Raúl Romero no dudó en ofrecerse como voluntario para ser miembro mesa ante la falta del personal que había sido elegido inicialmente para cumplir esta labor. Por medio de las redes sociales, el cantante se mostró muy emocionado por participar en las Elecciones de este 11 de abril.

“Son más de las nueve y me han informado que mi mesa no está conformada, no hay miembros de mesa, yo tenía que votar más tarde, pero estoy yendo para allá. He visto en la televisión que muchas mesas no han sido formadas porque la gente no quiere ser miembro de mesa”, comentó el artista por medio de sus historias de Instagram.

Mientras se dirigía a su local de votación, el recordado presentador de televisión contó que fue miembro de mesa en varias oportunidades durante su juventud e invitó a sus jóvenes seguidores a colaborar con el proceso electoral, ofreciéndose de manera voluntaria.

“Yo fui miembro de mesa cuando era muy joven, lo he sido dos o tres veces, fui presidente de mesa y fue para mí un orgullo, una satisfacción. Yo invito a todos los jóvenes para que vayan de voluntarios a las mesas. Si esto sucede, que suceda bien”, continuó.

“Estoy yendo a mi colegio y voy a ser miembro de mesa después de muchos años. Los invito a que lo piensen, un abrazo grande ¡Que viva el Perú!”, añadió el vocalista de la banda peruana Nosequien y los Nosecuantos.

Pese a la disposición de Raúl Romero por colaborar con su mesa de sufragio, la situación no resultó como él esperaba, pues cuando llegó al centro educativo ya estaba el personal completo.

“Finalmente llegué al centro de votación con mi hija Ana Lucía que también quería ser voluntaria, pero ya estaba formada la mesa (...) No se pudo, pero me hubiera gustado la verdad”, explicó Raúl Romero.

