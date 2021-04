Magaly Medina tras acudir a votar en SJL: “Gracias por todo el cariño”

Magaly Medina llegó muy temprano a su local de votación en una loza deportiva de San Juan de Lurigancho, distrito donde recibió saludos y cariños por parte de algunos de sus admiradores que también acudieron a sufragar.

A través de las redes sociales, la presentadora de Magaly TV, la firme fue halagada por los cibernautas, quienes resaltaron el trato que siempre tiene con sus fans. “Magaly Medina y Susy Díaz nunca te van a negar una sonrisa y un saludo”, escribió un usuario de Facebook. “Gracias por todo el cariño de la gente”, fue la respuesta de la conductora de televisión.

Tras ejercer su derecho al voto, Magaly Medina explicó ante la prensa que no tuvo tiempo de elegir su local de votación en La Molina, distrito donde reside desde hace varios años.

Magaly Medina agradeció el cariño de sus admiradores. Foto: captura Magaly Medina Instagram

“Lo que pasa es que tu tenías que elegir el lugar de votación, yo no lo hice y supongo que la ONPE me puso en algún lugar, y he tenido que venir hacia acá”, comentó la conductora de ATV, en conversación con El Popular.

Además, Magaly Medina se mostró contenta por recibir el apoyo de sus seguidores tras su separación con el notario Alfredo Zambrano. “Sí, siempre me saludan y me apoyan, agradezco el cariño de la gente, no hay nada mejor que tener ese gran cariño de ellos en cualquier momento difícil”, manifestó.

