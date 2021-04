Magaly Medina niega que separación con Alfredo Zambrano sea por infidelidad

Magaly Medina descartó que su decisión de separarse de Alfredo Zambrano se haya debido a una presunta infidelidad por parte del notario. La conductora de Magaly TV, la firme hizo énfasis en este tema tras efectuar su derecho al voto como parte de las elecciones 2021.

En horas de la mañana de este 11 de abril, la figura de ATV señaló que tanto ella como su expareja prefieren mantener el motivo de su ruptura en privado, al menos por el momento.

“Lo descarto. No se ha debido a un tema de infidelidad. Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer. Y, en el caso de mi marido, ha sido un hombre enamorado. Lo he dicho que no es por terceras personas. Los motivos los vamos a tener él y yo en privado”, acotó al salir de su local de sufragio en San Juan de Lurigancho.

Magaly Medina saliendo de su local de votación en San Juan de Lurigancho. Foto: Joel Robles/ URPI-GLR

Magaly Medina indicó, además, que las especulaciones sobre infidelidad son difundidas por aquellas personas que solamente desean que le vaya mal en la vida.

“Son rumores de gente que quiere encontrar una razón (a mi separación) y por ese lado no lo van a hacer, porque mi esposo ha sido muy respetuoso. Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre desean lo malo para mí, pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto”, aseveró.

Magaly Medina agradecida por relación con Alfredo Zambrano

Magaly Medina aseguró no arrepentirse del romance que vivió junto a Alfredo Zambrano, pues señala que su historia de amor fue una gran enseñanza de vida.

“Yo he asumido en mi vida cada experiencia de estas como enseñanzas, no lo considero un fracaso... Son experiencias lindas y cada una aporta lo necesario en tu vida... yo estoy decidida a vivir en paz por mi salud mental. Todo lo que no me suma, lo dejo y sigo”, manifestó.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano tuvieron un distanciamiento. Foto: Magaly Medina/ Instagram/ La República

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.