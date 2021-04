Karen Schwarz tras confirmar contagio de COVID-19: “No hay que lamentarse”

Karen Schwarz se encuentra aislada en su hogar tras haber dado positivo por COVID-19. Después de comunicar su diagnóstico durante la emisión de Yo soy, el último 10 de abril, decidió compartir un mensaje a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram explicó detalladamente su situación actual. Según contó, los jurados del popular programa también han acatado una cuarentena preventiva debido a que tuvieron contacto durante las grabaciones.

“Se están haciendo las cosas correctamente, ellos están bien, yo estoy bien, mi familia está bien. Todos están tranquilos”, dijo la esposa de Ezio Oliva.

Karen Schwarz también mencionó que, a pesar de haber implementado diversos protocolos en su hogar, terminó adquiriendo el virus. Sin embargo, mostró que mantiene un buen ánimo para afrontar el coronavirus.

“Me tocó. Ustedes saben que siempre mostraba en mis redes que me hacía periódicamente pruebas moleculares y antígena. Me tocó en la prueba 21. Ya está, no hay que lamentarse. Hay que mantener los ánimos y la energía arriba”.

La conductora de Yo soy finalizó comunicando que no ha presentado síntomas graves de la enfermedad y que felizmente su hija no se vio afectada.

Karen Schwarz es reemplazada en Yo soy por viaje

Karen Schwarz sorprendió a los televidentes por no aparecer en una edición pasado de Yo soy. Debido a que se encontraba de viaje junto a su pareja Ezio Oliva y su hija mayor, debió ser reemplazada por Giovanna Valcárcel.

La conductora de Mujeres al mando no dudó en enviarle un caluroso mensaje a su compañero en su debut como presentadora oficial de la competencia. “Karencita, te mando un beso. Voy a hacerlo super bien, como tú”, expresó.

