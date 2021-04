Juliana Oxenford tras ataques en campaña: Mi conciencia está tranquila

Juliana Oxenford, quien recibió insultos de Rafael López Aliaga y sus detractores en redes sociales, se pronunció mediante su Instagram oficial para manifestar su indignación al señalar que la campaña presidencial para las Elecciones 2021 “ha sido violenta, sobretodo para muchas periodistas”.

“En mi caso, tuve que defenderme, no solo de ataques y difamaciones. He visto como algunos fanáticos se han encargado de buscar imágenes de archivo para tomar partes de diferentes entrevistas, editarlas, sacarlas de contexto y crear videos absolutamente manipulados para hacer creer a la gente que soy desde racista hasta asesina. ¡Increíble!”, detalló la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana.

“Los agresores virtuales son tan, pero tan incoherentes, que mientras unos me acusan de ser demasiado dura con Vizcarra, otros postean supuestos favores de mis familiares a ese gobierno. Es de locos”, añadió en su Instagram.

Juliana Oxenford lamenta críticas contra periodistas en época previa a Elecciones 2021. Foto: Juliana Oxenford/ Instagram

Juliana Oxenford indicó, además, que no le preocupa la ola de críticas que pueda recibir, pues asegura no temer a que le descubran algún accionar indebido. “Yo no soy funcionaria pública, soy una simple periodista y soy feliz sabiendo que mi conciencia pueda estar tranquila porque nunca me encontrarán algo turbio”, aseveró.

La figura de ATV finalizó su publicación con un alentador mensaje sobre las Elecciones 2021. “Ojalá mañana (domingo 11 de abril) sea un día de esperanza”, expresó.

ATV defiende a Juliana Oxenford de Rafael López

El viernes 9 de abril, a través de un comunicado de prensa, ATV rechazó los insultos que emitió Rafael López Aliaga sobre la periodista Juliana Oxenford al acotar que condena cualquier tipo de “violencia física o verbal”.

“Las recientes declaraciones de un candidato presidencial en contra de nuestra periodista Juliana Oxenford atentan contra estos principios fundamentales y la vulneran como persona, mujer y profesional de reconocida trayectoria”, indicó la misiva.

