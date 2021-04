Gaona critica actitud de ‘Marilyn Manson’ en Yo soy: “Está muy engreído”

Gaona y ’Marilyn Manson’ protagonizaron un tenso momento durante los ensayos para la última edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, misma que se realizó este sábado 10 de abril por la noche. ¿Qué ocurrió? El cantante de rock criticó fuertemente a su colega, alegando que este había mostrado actitudes que no eran propias de un artista profesional.

“Parecían cosas ya de un niño de 5 años, ya muy engreído, no me gusta esa actitud... Yo estoy dando todo lo de mí en el escenario, tratando de cantar, hacer armonías y todo lo posible para que todo quede chévere... Ha empezado su carrera muy joven, pero me late que su personalidad no la ha desarrollado tan bien, ya me siento incómodo... He trabajado con muchos profesionales y ninguno me demuestra esa actitud en un escenario”, aseveró José Gaona.

Sin embargo, el imitador de Marilyn Manson dio otra versión sobre lo ocurrido con su compañero de dueto. Según él, el ganador de Los cuatro finalistas estaba incómodo porque, a parte de su show en Yo soy, tenía otros compromisos laborales que cumplir.

“Se fue y dijo que su agenda estaba marcada... Y somos primeros, supongo que también está con el tiempo... Si me sorprende (la actitud de Gaona), pero algo le debe pasar, yo por mientras le estoy dando su espacio”, manifestó, sin mostrar preocupación alguna.

Mauri Stern le llama la atención a ’Marilyn Manson’ en Yo soy

Mauri Stern reprendió al imitador de Marilyn Manson por los mediáticos comportamientos que ha tenido durante las últimas semanas en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

“Te aconsejo con cariño que hay que poner un poquito más los pies en la tierra, observar un poquito más a tus compañeros de trabajo, conectar, sentir, hablamos de comunicación”, manifestó el productor mexicano.

