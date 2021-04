Elecciones 2021: Paul Martin asiste a votar en silla de ruedas

Paul Martin acudió a votar en las elecciones 2021 este domingo 11 de abril por la mañana. Lo que más llamó la atención de este suceso fue que el actor que interpreta a ‘Pichón’ en la reconocida serie peruana De vuelta al barrio se presentó en su lugar de votación en silla de ruedas.

A través de su cuenta de Instagram, el expresentador de televisión informó que a pesar de que aún no puede caminar por el accidente que sufrió en febrero pasado, decidió salir a cumplir con su derecho y deber cívico, dando el ejemplo a muchos otros peruanos.

“Asumiendo la responsabilidad de emitir mi voto. Tuve un accidente en febrero. Hace más de 45 días que no salgo a la calle, salvo a la clínica o terapia. Estaba dudando sobre si votar por el descanso médico, me levanté y lo primero que dije fue: ‘Voy a votar’. Ya de regreso, baño de esponja y me instalo con el pie en alto el resto del día”, señaló el integrante de De vuelta al barrio.

Paul Martin compartió, junto a dicho mensaje en Instagram, un video en el que se le ve llegando a su local de votación de las Elecciones Generales 2021 en la silla de ruedas que, por el momento, lo ayuda a movilizarse.

Paul Martin comunica que sufrió accidente

A fines de febrero, el actor Paul Martin dio a conocer que sufrió un accidente, por el cual tuvo que asistir a la sala de emergencias de un hospital de la capital.

“Acabo de sufrir un accidente. Me he reventado un dedo del pie. Antes de entrar a emergencia me piden DNI, ahora esperando más de 40 minutos para una tomografía. Pensar en toda la gente que la está pasando peor por el COVID-19, me da fuerza y tranquilidad”, escribió el artista en sus redes sociales.

