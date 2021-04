Cindy Díaz revela que no le permitieron ser miembro de mesa voluntario

Cindy Díaz, quien formó parte de elenco de El último bastión, comunicó, a través de redes sociales, una incidencia que protagonizó durante las Elecciones Generales 2021. La actriz informó en su cuenta de Twitter que no pudo ser miembro de mesa a pesar de haberse ofrecido como voluntaria.

Según informó en la plataforma social, acudió muy temprano junto a su abuelo al centro de votación, pero el adulto mayor no pudo sufragar debido a que aún no se habían presentado los encargados de abrir la mesa.

“Son 8.31 a. m. y mi abuelito no puede votar porque los miembros de mesa no han llegado. ¿Es esto posible? Sí, señores. Luego nos quejamos de nuestro políticos”, escribió.

Después de algunos minutos comunicó a sus seguidores que se había ofrecido como voluntaria para que su familiar no tuviera que esperar para emitir su voto. Sin embargo, no le fue posible hacerlo debido que no era su local de votación.

“No se puede. Lamentablemente el colegio donde vota mi abuelito no es el mismo donde me toca a mí. Solo se puede ser miembro de mesa del lugar donde te toca votar. Mientras seguimos en la cola ”.

Del mismo modo, Cindy Díaz expresó su molestia por la ausencia de muchos ciudadanos durante las Elecciones Generales 2021. “Estoy indignadísima con quienes no vinieron a cumplir con su labor. Qué desastre. Ni siquiera han llegado los suplentes. Se zurraron todos”.

Finalmente anunció que otras personas aceptaron la función y que su pariente pudo emitir su voto. “Gracias a los voluntarios”.

