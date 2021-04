Yo soy: conoce a los 25 imitadores que clasificaron a los conciertos en vivo

Este viernes 9 de abril se llevó a cabo la última etapa de clasificación para la temporada 30 de Yo soy. Mauri Stern, Maricarmen Marín, Ángel López y Katia Palma tomaron la difícil decisión de elegir a los participantes de los conciertos en vivo.

En esta edición, iban a ser seleccionados 24 imitadores. No obstante, los calificadores hicieron una excepción y sumaron un artista más a la competencia.

Grupo por grupo, iban apareciendo los participantes, de los cuales solo 25 pasaron la última recta. Cinco de ellos ya habían ingresado durante la primera fase gracias al ‘botón verde’, que les daba un cupo directo a las audiciones estelares.

Imitadores clasificados a la temporada 30:

Beto Cuevas

Menudo

J Balvin

Marc Anthony

Prince Royce

Kurt Cobain

Gali Galiano

Liza M

Antonio Cartagena

Agua Marina

Christian Yaipén

Selena Quintanilla

Jorge González, de Los Prisioneros

Princesita Mili

Los Cangris

Miki Love, de Bahiano

Alejandro Fernández

Tini

Bon Jovi

Josimar

César Vega

Luis Fonsi

Jonathan Daivis

El dúo dinámico

Jorge Gato.

Adolfo Aguilar sobre regreso a Yo soy

Hace unas semanas, Adolfo Aguilar se integró a Yo soy, como animador de Grandes batallas, grandes famosos. En conversaciones con La República, el presentador habló sobre su retorno al espacio de talentos.

“Me siento maravilloso. Han sido, en realidad, dos años o un poco más. Sentía que me hacía falta volver, no solamente a Yo soy, que es un programa tan generoso y lindo, sino que, además, a Latina, porque me recibió con tanto cariño, buena vibra y amor”, expresó el también productor de cine.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.