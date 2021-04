Pasión de gavilanes: Lady Noriega se encuentra hospitalizada por COVID-19

Lady Noriega, la recordada ‘Pepita’ Ronderos de Pasión de gavilanes, preocupó a sus fans al anunciar que se encuentra hospitalizada debido a que contrajo coronavirus.

Desde hace algunas semanas, la colombiana había dejado de publicar en sus redes sociales y sus seguidores sospecharon que su ausencia se debía al lanzamiento de un nuevo proyecto; no obstante, la misma Lady Noriega anunció que acudió a un centro de salud para ser atendida.

“Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, manifestó la famosa en Instagram.

Lady Noriega es recordada por su papel de 'Pepita Ronderos' en la telenovela Pasión de Gavilanes. Foto: captura Telemundo

Tras el anuncio del estado de salud de Lady Noriega, sus amistades y colegas expresaron su preocupación en las redes sociales y le enviaron cariñosos mensajes. “Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega, acabamos de comunicarnos y se va a poner bien pronto, si Dios quiere. Te adoro, reina”, escribió Lorena Meritano, quien dio vida a la malvada Dínora Rosales.

Lady Noriega fuera de peligro

Tras varios días hospitalizada, la actriz Lady Noriega volvió a pronunciarse por medio de su cuenta personal de Instagram para anunciar que su salud viene recuperándose satisfactoriamente. Además, habló acerca de cómo se contagió con coronavirus.

Lady Noriega anunció la mejora de su salud por medio de las redes sociales. Foto: Lady noriega Instagram

“Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial, mi contagio fue en Medellín”, aseguró el viernes 9 de abril.

