Nicola Porcella apoyará la construcción de planta gratuita de oxígeno

Nicola Porcella anunció que se unió con la Casa Huaycos y Respira Lurín para la construcción de una planta de oxígeno que será gratuita para quienes luchan contra la COVID-19. El modelo también aseguró que dedicará su programa digital a apoyar a las personas que contrajeron el virus, al igual que su padre Francesco Porcella.

“Como ya saben he pasado miles de cosas en la vida, de las cuales me he podido levantar y me han hecho más fuerte, pero nunca pensé ver a mi papá en una cama UCI entubado, creo que no soy lo suficientemente fuerte para poder verlo. No se lo deseo a nadie”, inició el chico reality en sus historias de Instagram.

“Me he estado juntado con mucha gente, han visto que estoy haciendo un programa en redes y parte de ese programa lo voy a direccionar en ayuda, en poder ayudar a la gente que lo necesita”, anunció muy emocionado.

“Me he unido a Casa Huaycos y a Respira Lurín que van a hacer una Teletón para recaudar para una planta de oxígeno totalmente gratis. Espero que puedan colaborar, este granito de arena va a servir de mucho. No saben lo difícil que es ver a un familiar en UCI y no se lo deseo a nadie. ¡Vamos a salir de esta!”, finalizó.

Nicola Porcella lamenta que su papá volvió a ser entubado

Pese a que Nicola Porcella había anunciado una mejora en la salud de su papá, este 6 de abril comunicó que su familiar tuvo que ser entubado nuevamente.

En medio de su preocupación, el influencer también reveló que alguien más de sus allegados también contrajo coronavirus. “No saben lo difícil que es tener un familiar en UCI. Ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama. A mi papá lo han vuelto a intubar, es un proceso largo entre que respira y no respira”, detalló.

