JB en ATV: Jorge Benavides fue sorprendido por el elenco en su cumpleaños

Jorge Benavides, actor y productor del programa humorístico JB en ATV, fue gratamente sorprendido por sus compañeros de trabajo, quienes aprovecharon las grabaciones del espacio para organizar un íntimo compartir.

Al ritmo del cajón de Martín Farfán; Gabriela Serpa, Fátima Segovia, Dayanita, Joao Castillo, Danny Rosales, Carlos Vílchez y otros integrantes festejaron los 55 años del comediante, quien llegó al set de televisión al lado de su esposa Karin Marengo.

“No pensé en celebrar mi cumpleaños, la verdad me han sorprendido porque no pensé que me iban a recibir así. De hecho pensé en entrar donde siempre tomamos desayuno juntos, pero no. Muchas gracias por esta sorpresa que no me esperaba, de verdad estoy muy agradecido”, se oyó decir a Jorge Benavides en el clip que compartió en Instagram.

“Me hicieron una matiné a mis 55 años. Muchas gracias por todos sus saludos, es increíble leer sus deseos”, escribió el artista como leyenda de su post, el cual llegó a casi 100.000 reproducciones y cientos de cariñosos comentarios por parte de sus seguidores en pocas horas.

Más temprano, Jorge Benavides ya había recibido una torta de Spiderman como primer regalo y quiso compartirlo con sus fans. “Hoy amanecí con esta linda sorpresa por mi cumpleaños. ¡Gracias por tanto!”, comentó en su red social.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.