Gigi Mitre y Rodrigo González por actitud de ‘guerreros’: No son conscientes

¡No se calló nada! Gigi Mitre no pudo ocultar su molestia ante la irresponsabilidad de algunos chicos reality que viajaron a Estados Unidos por Semana Santa, pues se grabaron soplándose el rostro entre ellos sin mascarilla y compartieron las imágenes el redes sociales.

Ante este comportamiento, la conductora de Amor y fuego se mostró indignada, pues a una semana de su regreso, Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y Hugo García aún no se presentan en Esto es guerra, por lo que muchos se preguntan si alguno de ellos contrajo el virus o por protocolo de seguridad no se les permite retornar al programa por el momento.

“Ellos han estado de viaje. Entonces, lo más probable es que se han querido asegurar de regresar sanos, o hubo por ahí un susto —así como nos pasó a nosotros— entre ellos y también se están cubriendo”, dijo Gigi Mitre durante la emisión de su programa.

Frente a ello, Rodrigo González sugirió que la ausencia de los modelos se debería a una sanción por parte del programa de América TV. “Si es por eso, bien castigados, porque ya lo dije, hay que ser bien... ¡Cómo van a soplarse en la cara así!”, comentó Gigi Mitre.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ mencionó que por falta de criterio, los integrantes de EEG habían compartido sus videos en redes sociales. “¿Sabes qué pasa? No son conscientes”. “Yo creo que no se dan cuenta, no son conscientes, nadie va a boicotearse de esa manera”, agregó.

