Ernesto Pimentel tras superar la COVID-19: “No bajemos la guardia”

Han sido tres semanas difíciles para Ernesto Pimentel. El conductor de televisión se vio obligado a alejarse de las cámaras por un tiempo luego de contraer la COVID-19.

Afortunadamente, el actor asegura encontrarse recuperado de salud, motivo por el cual retornará a la conducción de su programa cómico El reventonazo de la Chola.

Pimentel y su elenco continúan cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Foto: Difusión

“Me llena de emoción volver a grabar con mis compañeros, agradezco al público por su apoyo en mis momentos difíciles”, expresó Pimentel.

El actor también sostuvo que su elenco continuará cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios para emitir el programa. Esto incluye tener que ensayar a través de Zoom y quitarse la mascarilla solo al interior del estudio y cuando sea momento de grabar.

“Nosotros tenemos un sistema de bioseguridad donde solo nos quitamos la mascarilla en el momento de las grabaciones. No bajaremos la guardia y el público tampoco debe hacerlo a pesar que uno puede ser asintomático”, recomendó el cómico.

Respecto a su programa, detalló que el público continuará divirtiéndose con el segmento Los milagros de la rosa y contará, además, con la presencia especial de la cantante de salsa Yahaira Plasencia y la modelo Stephanie Valenzuela.

Yahaira Plasencia este sábado en El reventonazo de la Chola. Foto: Difusión.

El actor se mostró animado ante esta nueva etapa libre del COVID-19. “Lo más importante es que siempre hemos hecho cambios cuando acaba el verano, es como cerrar un ciclo para seguir entreteniendo a nuestros seguidores”, comentó entusiasmado.

Pimentel culminó su mensaje invitando a todos los ciudadanos a no bajar la guardia frente a la enfermedad. “Es importante aferrarse a la fe, eso me ha ayudado a mí. Yo he sobrevivido a esta pandemia y se lo agradezco a Dios. Esto no es un juego y todos deben cuidarse”, sostuvo el popular cómico.

