Angie Arizaga llora en vivo debido a lesión en Esto es guerra

Esto es Guerra continúa eliminando competidores. Esta vez, peligra la estadía de Angie Arizaga, una de las participantes más populares del programa.

“Me cuesta hablar porque obviamente para mí es frustrante no estar a mi cien por ciento, tener que competir así (...). Pero si me voy del programa me iré jugando hasta el final, hasta lo que pueda jugar”, comentó entre lágrimas luego de ser consultada si podía seguir compitiendo.

La guerrera debía jugar contra Michela Elías, pero debido a la lesión en la columna de Arizaga era evidente lo complicado de la situación. Su compañero Yaco Eskenazi se ofreció a jugar en su lugar. “¿Puedo jugar yo por Angie contra un hombre del otro lado, contra el que me toque?”, fue el pedido del guerrero.

Ante la negativa, Eskenazi se mostró molesto y continuó “O sea, ahí ya no cuidamos al lesionado, porque me estoy ofreciendo yo jugar por ella contra cualquiera. ¿Por qué no cuidamos ahora a la lesionada que tanto cuidábamos hace 5 minutos?”, expresó el participante.

Sin embargo, a pesar de la presión, Arizaga decidió jugar contra su rival, a quien finalmente logró derrotar llevándose el punto que necesitaba.

Por su parte, Michela también hizo un anuncio, pues se mostró decepcionada de su equipo. “Es increíble de verdad que yo sé que Angie y yo somos del mismo equipo, pero no escuché a nadie de mi equipo alentar por mí, sabiendo que a mi también me cuesta”, manifestó la competidora.

Arizaga se encuentra en los últimos lugares de la tabla de competencias, lo cual la pone cerca a la eliminación definitiva a una de las guerreras más antiguas del reality.

