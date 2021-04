Yo soy: Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’ regresan tras vencer COVID-19

Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’ están de regreso a Yo soy, grandes famosos 2021 tras superar la COVID-19. El imitador peruano José Rosillo confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde celebró haber vencido la enfermedad.

Este sábado 10 de abril, el dúo promete sorprender con un tema romántico de una banda conocida. “Jean Paul Strauss y yo volvemos con todo. No hay covid que nos detenga y esperamos contar con su apoyo. Se viene una canción feeling”, escribió el participante.

El imitador de Yo soy confirmó su regreso junto a Jean Paul Strauss

En la publicación de la red social, colocó una fotografía en la que aparecen juntos y sonriendo para la cámara. Por su parte, Jean Paul Strauss grabó un fragmento de lo que fueron los ensayos. “Preparando el regreso con ilusión y emoción”, expresó el intérprete de “De todas las nostalgias”.

Fue el 21 de marzo, cuando Jean Paul Strauss confirmó que había dado positivo a la COVID-19. En ese entonces, aseguró que confiaba en la voluntad de Dios y que se mantendría fuerte con el apoyo de su familia.

“Daré la buena batalla a este virus y sé que Dios me fortalece. Él es mi fuerza espiritual, física y mental y tengo la completa seguridad de que será una etapa difícil pero saldré victorioso”, declaró el cantante en su cuenta de Facebook.

Luego, el imitador de Marcello Motta comunicó a sus fans que se encontraba en cuarentena por padecer coronavirus. Lamentó haber abandonado la competencia en Yo soy. “Al momento me encuentro estable, y poniendo todo de mí para recuperarme pronto. Lo único que me apena, es el no poder presentarme este sábado en el programa”, sostuvo el participante.

