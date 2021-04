Rodrigo González habla de su amistad con Magaly Medina: “No sé lo que pasó”

Rodrigo González hizo referencia a su relación con Magaly Medina durante la emisión de su programa de espectáculos. Tras una pregunta de su compañera, el conductor aseguró no tener claro cuáles fueron los motivos de su distanciamiento.

“No sé lo que pasó y no entiendo (...) La conozco desde que tengo 17 años. Hubo un tiempo que estuvimos mucho tiempo juntos porque alguna vez trabajamos juntos, pero luego me fui a vivir lejos (...) Cuando estoy en televisión hay algo que pasa y algo que cambia”, dijo.

El personaje de Willax también respondió a Magaly Medina por unas recientes declaraciones, en las que indicó que solo su círculo cercano puede opinar de su vida y sus relaciones.

“Para opinar sobre esto no hace falta ser amigo, conocido, ni familia. Se opina porque es un personaje público que ha abierto las puertas de su vida. (...) Quiere decirnos a los demás cómo hacer nuestro trabajo”, expresó Rodrigo González.

Magaly Medina minimiza relación amical con Rodrigo González

La conductora de ATV se mostró incómoda por los comentarios que hizo Rodrigo González tras su separación de Alfredo Zambrano. El presentador de Amor y fuego reveló que consideraba que el notario no era el indicado para su colega.

Ante estos comentarios, Magaly Medina aseguró que ninguna persona tiene información suficiente como para hablar de su exrelación y que solo son sus amigos cercanos quienes conocen los verdaderos motivos de su divorcio, haciendo referencia a la figura de Willax.

“Mi círculo pequeño, mis amigos reales, no está en televisión, los que están a nuestro alrededor pueden dar fe de la bella historia de amor que vivimos... Que el resto se llene la boca de especulaciones, no me interesa, no me importa, porque yo sé cuál es la razón”, dijo durante la emisión de su programa.

