Murió el rapero DMX, figura del hip hop, a los 50 años

El hip hop está de luto. El famoso rapero estadounidense Earl Simmons, conocido artísticamente como DMX, falleció este viernes 9 de abril tras una lucha constante por un infarto sufrido días atrás.

Familiares del artista comunicaron su deceso a través de las redes sociales con un sentido mensaje. “ Nos entristece profundamente anunciar que nuestro ser querido DMX falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado, después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días”, se lee en el texto.

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón, y valoramos el tiempo que pasamos con él (...) La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil”, agrega el enunciado.

¿Quién es DMX?

El cantante, cuyo nombre real es Earl Simmons, se hizo conocido en la década de 1990 con los temas “Party Up” y “Get At Me Dog”. Así también apareció en algunas cintas y programas de televisión como “Romeo must die” y “Never die alone”.

Entre el 2000 y 2001 recibió tres nominaciones a los Premios Grammy. Dos de ellas fueron para mejor interpretación solista de rap y la otra como Mejor álbum de rap.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.