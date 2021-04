La edición 69 del Miss Universo está cada vez más cerca. Por ello, la organización del certamen de belleza más grande del mundo ya abrió las votaciones para seleccionar a las 21 mejores candidatas que representarán a sus países el próximo domingo 16 de mayo.

El evento se realizará en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Florida, Estados Unidos, y tendrá una duración de tres horas. La gala celebra a las mujeres de todas las culturas que hayan impactado positivamente en sus países y culminará con el esperado momento en que Zozibini Tunzi corone a su sucesora.

A continuación, conoce cómo apoyar con tu voto a la delegada peruana Janick Maceta.

¿Cómo votar por Janick Maceta?

Descarga la app Miss Universe Official AQUÍ Ingresar a la pestaña delegates Busca la opción Miss Universe Perú Dale clic a la pestaña vote for Perú now y listo.

¿Quié es Janick Maceta Del Castillo?

La modelo Janick Maceta Del Castillo fue coronada como Miss Perú en noviembre del 2020 y desde entonces inició su preparación para representar al país en el Miss Universo, el cual se celebrará en Estados Unidos.

La reina del Miss Perú 2020 quedó entre las finalistas del Miss Supranational 2019. Foto: Instagram

La sucesora de Kelin Rivera tiene 26 años y cuenta con vasta experiencia en concursos de belleza, quedó como tercera finalista en el Miss Supranational 2019. También participó en el Miss Tourism World 2018 desarrollado en Malasia, donde obtuvo el segundo lugar tras ser superada por la colombiana Andrea Gutiérrez Puentes.

Janick Maceta se prepara para representar al Perú en el Miss Universo 2020. Foto: @missperuofficial / @ateliercarlosvigil Instagram

Además de su carrera como modelo, Janick Maceta se graduó como ingeniera de sonido y trabaja en el estudio Manhattan Center (Nueva York, EE. UU.). La joven ha sido parte del staff de producción de piezas musicales como West side story o discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon.

De raíces trujillanas, la representante de La Libertad está dentro de las tres finalistas del Miss Perú 2020. Foto: Janick Maceta/Instagram

Asimismo, la actual soberana de la belleza peruana es cofundadora de la empresa Record Label Top of New York y cuenta con la ONG Little Heroes Perú, que apoya a los niños que son o han sido víctimas de violencia sexual.

