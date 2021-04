Milena Zárate es elegida presidenta de mesa: Cumpliré con mi deber cívico

La cantante Milena Zárate nació en Colombia, pero obtuvo la nacionalización peruana. Sin embargo, no pensó que sería elegida como presidenta de mesa en las elecciones 2021, que se realizarán el domingo 11 de abril.

A través de un video en Tiktok, ella compartió la divertida reacción que tuvo al consultar su registro en la ONPE. “Yo viendo dónde me toca votar y luego, planeando mi domingo maravilloso”, inició.

En seguida, Milena Zárate quedó sorprendida al ver su nombre en la lista de miembros de mesa de estos comicios. “Pero una realidad destruyó mis planes”, agregó la figura del espectáculo.

En sus historias de Instagram, lamentó que su itinerario del fin de semana se vea afectado debido que tendrá que cumplir con su deber cívico.

“Les cuento que yo (estaba) bien feliz haciendo mis planes para este domingo, viendo qué película voy a ver, y digo ‘vamos a ver a qué hora me toca y donde me toca votar’. Me doy con la gran sorpresa de que soy presidenta de mesa y me toca estar desde la 6.00 a. m. a 7.00 p. m. Todo el bendito día”, expresó.

Milena Zárate aclaró que, pese al contratiempo, se presentará en su local de votación, que está ubicado en el distrito de Surco. “Este domingo tengo que madrugar para cumplir con mi deber cívico”, declaró la artista para Trome.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.