Bruno Pinasco comparte revelación: “No veo a mi papá hace más de un año”

El conocido presentador de Cinescape, Bruno Pinasco, compartió en sus redes sociales una inesperada revelación sobre su cercanía con su padre durante esta pandemia de la COVID-19.

A través de Instagram, la figura de América TV contó a sus seguidores que no ve a su progenitor, el destacado productor ‘Rulito’ Pinasco, desde hace un año.

No obstante, pese a la distancia física agregó que se mantienen en comunicación gracias a la tecnología.

“ No veo a mi papá hace más de un año. Aún así, él graba las locuciones para el programa en su casa y hablamos por Zoom . Gracias a la tecnología hemos podido seguir trabajando para ustedes”, escribió Bruno, quien adjuntó el texto con una imagen de su padre y hermana.

Mensaje de Bruno Pinasco. Foto: captura/Instagram

Bruno Pinasco sorprende a niño con inesperado regalo

El conductor de TEC y Cinescape tuvo un tierno gesto con un niño que deseaba tener un Nintendo Switch en sus manos. A través de Instagram, el presentador contó la historia de Pedrito y la sorpresa que le hizo.

Según su relato, la madre del pequeño no le podía comprar el aparato debido a la crisis económica por el coronavirus. “Su mamá me mandó una foto por Instagram y me puso unas fotos. Mi corazoncito se estrujó”, expresó Pinasco.

“Ahí estamos viendo las imágenes. Él estaba normal con su familia y cuando le dan la consola, él se quedó en shock . Se queda paralizado y prácticamente no sabía qué hacer. No sabía si era verdad o mentira”, agregó el conductor de TV.

