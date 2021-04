Britney Spears expresa emoción en redes al recibir vacuna contra la COVID-19

Britney Spears anunció, a través de redes sociales, que recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Junto a su actual pareja, comentó algunos detalles de su experiencia.

La famosa cantante difundió un video en su cuenta de Instagram y se mostró en desacuerdo con los comentarios que mencionan el dolor como uno de los principales efectos de vacunación. La intérprete de “Toxic” aseguró no sentir molestias.

“Personas en internet dijeron que sintieron mucho dolor, como si una bala atravesara su cuerpo. Yo no sentí nada, realmente no fue nada. Estoy muy bien , me siento bien y espero seguir sintiéndome bien”, expresó.

Britney Spears y Sam Asghari evidenciaron su emoción a los usuarios y finalizaron el clip, que alcanzó casi 200.000 ‘me gusta’, al chocar las manos alegremente.

Britney Spears se pronuncia por nuevo documental sobre su vida

A través de redes sociales se difundió mensajes de solidaridad para la famosa cantante luego del estreno de un documental donde se relatan pasajes de su vida nunca antes contados y que exponen los hechos que motivaron su crisis durante el 2007.

Britney Spears decidió pronunciarse sobre la producción realizada por The New York Times y recordó que fue duramente juzgada por su accionar durante esos años.

“He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzado por los medios. Y todavía lo soy hasta el día de hoy”, precisó.

Britney Spears se pronunció sobre nuevo documental. Foto: Instagram/Britney Spears

