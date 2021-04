Yo Soy: Bon Jovi y Kurt Cobain pasan a la siguiente etapa tras empate

La temporada 30 de Yo soy aún no empieza con la competencia, pero su etapa preliminar ya está trayendo sorpresas. Esta vez, se enfrentaron en un ‘versus de clasificación’ dos imitadores que con anterioridad habían participado en los castings del programa.

Solo uno de los dos tenía oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Marco Padilla, imitador de Kurt Cobain, o José Usquiano, imitador de Jon Bon Jovi.

Padilla interpretó para el jurado una de las canciones más conocidas del artista ’Come as you are’. “Hice esta imitación en Yo soy kids, pero hace tiempo que no lo hacía. Esta vez era tiempo de volver (...). Quiero que este artista vuelva a ser coreado en este programa”, comentó el participante.

Por su parte, Usquiano conmovió a los espectadores con su interpretación de ‘Always’. “El jurado me pidió que saque la fuerza de roquero y he estado viendo todos los videos para tener esa energía esta noche. Vamos a seguir defendiendo el género”, dijo con entusiasmo el imitador.

Sin embargo, la presentación de ambos convenció tanto al jurado que no pudieron decidirse por uno solo y llegaron a un empate. Mauri Stern y Katia Palma le dieron su voto a Kurt Cobain; por su parte, Ángel López y Maricarmen Marín optaron por Jon Bon Jovi.

“Uno está más preparado, pero el otro se aprieta un botón y saca fuego. Nos puede dar la sorpresa también de la temporada”, aseguró Stern mientras daba su veredicto.

Con dos votos cada uno, ambos artistas tienen la posibilidad de continuar avanzando en las siguientes etapas del programa y participar en la competencia cuando esta comience oficialmente.

